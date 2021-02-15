Агент: «Зенит» интересовался Идрисси

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15 Февраля 2021, 23:53,
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Агент нападающего испанской «Севильи» Уссамы Идрисси сообщил о том, кто интересовался марокканцем в прошедшее трансферное окно.
В числе этих клубов оказались российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Но форвард ушёл на правах аренды в голландский «Аякс». «Игровые минуты нигде не гарантированы, но здесь у него есть шанс получать больше возможностей», - заявил агент Estadio Deportivo.
В текущем сезоне Уссама Идрисси провёл за «Севилью» десять матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Он перешёл в «Севилью» в октябре 2020 года и подписал контракт на пять лет.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Зенит, Севилья, Аякс, Уссама Идрисси