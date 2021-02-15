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Агент: «Зенит» интересовался Идрисси

15 Февраля 2021, 23:53,

Агент нападающего испанской «Севильи» Уссамы Идрисси сообщил о том, кто интересовался марокканцем в прошедшее трансферное окно.

В числе этих клубов оказались российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Но форвард ушёл на правах аренды в голландский «Аякс». «Игровые минуты нигде не гарантированы, но здесь у него есть шанс получать больше возможностей», - заявил агент Estadio Deportivo.

В текущем сезоне Уссама Идрисси провёл за «Севилью» десять матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Он перешёл в «Севилью» в октябре 2020 года и подписал контракт на пять лет. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Зенит, Севилья, Аякс, Уссама Идрисси
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