Агент: «Зенит» интересовался Идрисси

Агент нападающего испанской «Севильи» Уссамы Идрисси сообщил о том, кто интересовался марокканцем в прошедшее трансферное окно.

В числе этих клубов оказались российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Но форвард ушёл на правах аренды в голландский «Аякс». «Игровые минуты нигде не гарантированы, но здесь у него есть шанс получать больше возможностей», - заявил агент Estadio Deportivo.

В текущем сезоне Уссама Идрисси провёл за «Севилью» десять матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Он перешёл в «Севилью» в октябре 2020 года и подписал контракт на пять лет.