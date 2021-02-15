Тугарев – об уходе из «Локомотива»: «Я пришел 11-летним парнишкой, а покидаю клуб уже мужчиной»

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15 Февраля 2021, 23:34,
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Нападающий Роман Тугарев, перешедший из «Локомотива» в «Ростов», поблагодарил московский клуб.
«Хочу выразить благодарность месту, семье, дому, где я стал профессиональным футболистом. Я пришел 11-летним парнишкой, а покидаю клуб уже мужчиной. Спасибо, академия «Локомотив», - написал Тугарев в «Инстаграме».
22-летний Тугарев сыграл тринадцать матчей за «Локомотив» за всю свою карьеру и отметился одной голевой передачей. Первую часть нынешнего сезона Роман выступал за «Ростов» на правах аренды, за это время принял участие в восьми матчах ростовчан в российской Премьер-лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Роман Тугарев