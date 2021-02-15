Смолов выложил фотографию с Мамаевым: «Легенды»

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15 Февраля 2021, 22:54,
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выложил в «Инстаграм» совместное фото с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
«Легенды», - подписал фотографию Смолов.
Напомним, что Мамаев и Смолов вместе выступали за «Краснодар».
31-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона и забил три гола. Действующее соглашение Смолова с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2022 года.
Что касается Мамаева, то он девять раз появлялся на поле в футболке «Ростова» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу. На данный момент Павел продолжает восстанавливаться от травмы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фёдор Смолов, Павел Мамаев