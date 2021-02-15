Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Смолов выложил фотографию с Мамаевым: «Легенды»

15 Февраля 2021, 22:54,

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выложил в «Инстаграм» совместное фото с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Легенды», - подписал фотографию Смолов.

Напомним, что Мамаев и Смолов вместе выступали за «Краснодар».

31-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона и забил три гола. Действующее соглашение Смолова с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Что касается Мамаева, то он девять раз появлялся на поле в футболке «Ростова» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу. На данный момент Павел продолжает восстанавливаться от травмы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фёдор Смолов, Павел Мамаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола