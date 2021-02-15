Смолов выложил фотографию с Мамаевым: «Легенды»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выложил в «Инстаграм» совместное фото с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Легенды», - подписал фотографию Смолов.

Напомним, что Мамаев и Смолов вместе выступали за «Краснодар».

31-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона и забил три гола. Действующее соглашение Смолова с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Что касается Мамаева, то он девять раз появлялся на поле в футболке «Ростова» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу. На данный момент Павел продолжает восстанавливаться от травмы.