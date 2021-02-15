«Нижний Новогород» арендовал Берковского, он перешёл в «Локомотив» в декабре

Полузащитник московского «Локомотива» Илья Берковский остаток сезона проведёт в «Нижнем Новгороде».

«Желаем Илье успехов в новой команде и надеемся, что он сможет получить необходимую игровую практику», - говорится в заявлении пресс-службы «железнодорожников».

Напомним, что 20-летний россиянин перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из московского «Торпедо», заключив долгосрочный контракт с «красно-зелёными».

Берковский сыграл двадцать два матча за «Торпедо» в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

«Нижний Новгород» после двадцати шести туров возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.