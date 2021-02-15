Экс-нападающий «Динамо» Вандерсон: «Русские не очень общительные»

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Вандерсон рассказал, что ему запомнилось в России.

«Во-первых, холод. Во-вторых, мой первый приезд Россию: я забирал багаж в аэропорту, увидел людей в военной форме и с собаками. В-третьих, культура русских, народ не очень общительный», - цитирует Вандерсона «Все про спорт».

Бразилец выступал за «Краснодар» с 2012 по 2017 год, а затем полгода провёл в московском «Динамо». Отметим, что последним клубом 34-летнего нападающего был «Хельсингборг», который он покинул ещё в январе прошлого года, а затем завершил профессиональную карьеру.