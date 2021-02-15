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Слуцкий рассказал о травме Ин Бома

15 Февраля 2021, 20:58,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травме Хвана Ин Бома.

«Ин Бома смотрим каждый день и надеемся, что если не к контрольным матчам, то к игре со «Спартаком» он должен быть готов. У него тендинит ахиллова сухожилия», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

24-летний полузащитник Южной Кореи перешёл в «Рубин» из «Ванкувера» в летнее трансферное окно, за это время он сыграл шестнадцать матчей за российский клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Хвана с казанцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Хван Ин Бом
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