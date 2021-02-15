​«Краснодар» надолго потерял Рамиреса, игрок порвал «кресты»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес порвал крестообразную связку колена и выбыл на долгий срок, сообщает «Спорт-Экспресс». Эквадорец уже перенёс операцию.

Кристиан Рамирес является игроком «Краснодара» вот уже четыре года. За этот период футболист провёл за «быков» сто тридцать пять матчей в различных соревнованиях. На счету эквадорца один забитый мяч и девять результативных передач на партнёров.

Ближайший официальный матч «Краснодар» проведёт в четверг, восемнадцатого февраля. В первой игре плей-офф Лиги Европы команда Мурада Мусаева примет «Динамо» из хорватского Загреба.

После девятнадцати туров чемпионата России «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице.