Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Ривер Плейт» будет пытаться купить Дриусси летом

15 Февраля 2021, 19:13,

Себастьян Дриусси не вернётся в «Ривер Плейт» зимой, несмотря на желание игрока и аргентинского клуба. «Ривер» не откажется от плана подписать Дриусси – аргентинцы будут пытаться осуществить сделку летом, пишет El Intransigente.

По данным источника, «Ривер Плейт» рассчитывает летом выкупить контракт Дриусси, а не взять игрока в аренду. В клубе уверены, что «Зенит» захочет продать форварда за год до истечения его контракта, чтобы заработать деньги.

Себастьян Дриусси перебрался в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года. В 132 матчах за питерцев аргентинец забил двадцать четыре гола и отдал двадцать голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола