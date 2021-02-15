​«Ривер Плейт» будет пытаться купить Дриусси летом

Себастьян Дриусси не вернётся в «Ривер Плейт» зимой, несмотря на желание игрока и аргентинского клуба. «Ривер» не откажется от плана подписать Дриусси – аргентинцы будут пытаться осуществить сделку летом, пишет El Intransigente.

По данным источника, «Ривер Плейт» рассчитывает летом выкупить контракт Дриусси, а не взять игрока в аренду. В клубе уверены, что «Зенит» захочет продать форварда за год до истечения его контракта, чтобы заработать деньги.

Себастьян Дриусси перебрался в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года. В 132 матчах за питерцев аргентинец забил двадцать четыре гола и отдал двадцать голевых передач.