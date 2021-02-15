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​Ганчаренко рассказал, почему Гайч не заиграл в ЦСКА

15 Февраля 2021, 17:43,

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался по поводу нападающего Адольфо Гайча. Аргентинец провёл в команде полсезона и забил только один гол. В зимнее трансферное окно Гайч отправился в «Беневенто» в аренду с правом выкупа.

«Наверное, сказалось то, что до перехода к нам он долгое время не играл. Была пауза из-за карантина, и Гайч выпал из хорошего игрового ритма, а здесь он попал под конкуренцию. Он не имел должной игровой практики и не смог заявить себя в полной мере. Аренда с правом выкупа, будем смотреть, что будет происходить. Как он себя проявит в «Беневенто», что нужно будет нам… Эти вопросы будут решаться уже в конце чемпионата», - рассказал Ганчаренко во время эфира на странице клуба в Twitter.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Адольфо Гайч
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