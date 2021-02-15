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​Ганчаренко прокомментировал трансферы Бохинена и Рондона

15 Февраля 2021, 17:23,

В понедельник ЦСКА объявил о переходе сразу двух игроков – полузащитника Эмиля Бохинена и форварда Саломона Рондона. Переходы игроков прокомментировал главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко.

«Бохинен попадает под нашу трансферную политику, когда мы говорим о том, что молодых и перспективных берём до определённого возраста. В случае с Рондоном мы эту трансферную политику разбавляем, чтобы сделать команду старше.

У Бохинена левая нога, хорошо видит поле, хорошо исполняет стандарты, может действовать нестандартно. У него хорошие лидерские качества, что для нас немаловажно. Он может играть под давлением.

Рондон в представлении не нуждается. «Рубин», «Зенит», английская Премьер-лига… Ещё год назад он имел предложение от «Манчестер Юнайтед», мог перейти в большой клуб, но не смогли договориться. Рады, что он оказался у нас. После ухода Гайча мы нуждались в таком нападающем – высоком, с опытом, который может работать, находясь спиной к воротам соперника. Нужно, чтобы мы быстрее его внедрили», - сказал Ганчаренко во время эфира на странице ЦСКА в Twitter.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Саломон Рондон, Эмиль Бохинен
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