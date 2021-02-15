​Исследование: «Зенит», «Манчестер Сити», «Интер», «Атлетико», «Бавария» и «Лион» станут чемпионами

CIES Football Observatory продолжает радовать футбольных фанатов. В новом исследовании с помощью специальной модели было спрогнозировано количество набранных очков каждой командой в двадцати двух лигах Европы. Модель учитывает то, сколько команды бьют в створ, сколько пропускают ударов в створ своих ворот, сколько владеют мячом и даже сколько делают передач на разных участках поля.

Приведём результаты исследования для некоторых известных лиг:

РПЛ: 1. «Зенит» (65 очков), 2. ЦСКА (57), 3. «Спартак» (52).

АПЛ: 1. «Манчестер Сити» (86), 2. «Манчестер Юнайтед» (72), 3. «Ливерпуль» (69).

Серия А: 1. «Интер» (81), 2. «Милан» (79), 3. «Ювентус» (78).

Ла Лига: 1. «Атлетико» (81), 2. «Барселона» (78), 3. «Реал» (74).

Бундеслига: 1. «Бавария» (77), 2. «РБ Лейпциг» (71), 3. «Байер» (62).

Лига 1: «Лион» (82), «ПСЖ» (81), «Лилль» (79).