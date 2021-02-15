Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Исследование: «Зенит», «Манчестер Сити», «Интер», «Атлетико», «Бавария» и «Лион» станут чемпионами

15 Февраля 2021, 16:35,

CIES Football Observatory продолжает радовать футбольных фанатов. В новом исследовании с помощью специальной модели было спрогнозировано количество набранных очков каждой командой в двадцати двух лигах Европы. Модель учитывает то, сколько команды бьют в створ, сколько пропускают ударов в створ своих ворот, сколько владеют мячом и даже сколько делают передач на разных участках поля.

Приведём результаты исследования для некоторых известных лиг:

РПЛ: 1. «Зенит» (65 очков), 2. ЦСКА (57), 3. «Спартак» (52).

АПЛ: 1. «Манчестер Сити» (86), 2. «Манчестер Юнайтед» (72), 3. «Ливерпуль» (69).

Серия А: 1. «Интер» (81), 2. «Милан» (79), 3. «Ювентус» (78).

Ла Лига: 1. «Атлетико» (81), 2. «Барселона» (78), 3. «Реал» (74).

Бундеслига: 1. «Бавария» (77), 2. «РБ Лейпциг» (71), 3. «Байер» (62).  

Лига 1: «Лион» (82), «ПСЖ» (81), «Лилль» (79).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Манчестер Сити, Интер Милан, Бавария, Атлетико Мадрид, Лион
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
15 Февраля 2021, 18:36

Баварке спрогнозировали мало баллов, ПСЖ по любому выиграет титул чемпиона, в остальном всё путём....

0
Nashterator
15 Февраля 2021, 18:11

ваш кэп

0
BESTJuventus10
15 Февраля 2021, 17:12

а в прошлом году они сколько таких прогнозов угадали?)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола