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​Агент: «Соу проходит медосмотр для «Ростова»

15 Февраля 2021, 16:15,

Гамбийский нападающий софийского ЦСКА Али Соу действительно может перейти в «Ростов» в обозримом будущем. Информацию подтвердил агент футболиста Луиджи Соррентино, который дал комментарий корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

«Да, сейчас мы активно обсуждаем с «Ростовом» контракт, а мой клиент проходит медосмотр. По его результатам и будет принято решение. Пока об условиях сделки говорить рано, всё должно происходить постепенно», - рассказал Соррентино.

После первой части сезона «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Трансферы футбола - зима 2021, Цска София, Али Соу
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