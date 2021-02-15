​Агент: «Соу проходит медосмотр для «Ростова»

Гамбийский нападающий софийского ЦСКА Али Соу действительно может перейти в «Ростов» в обозримом будущем. Информацию подтвердил агент футболиста Луиджи Соррентино, который дал комментарий корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

«Да, сейчас мы активно обсуждаем с «Ростовом» контракт, а мой клиент проходит медосмотр. По его результатам и будет принято решение. Пока об условиях сделки говорить рано, всё должно происходить постепенно», - рассказал Соррентино.

После первой части сезона «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.