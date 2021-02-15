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​Рондон: «Носить футболку ЦСКА – честь для меня»

15 Февраля 2021, 15:21,

В понедельник было объявлено о переходе в ЦСКА на правах аренды форварда Саломона Рондона, ранее выступавшего в России в составе «Рубина» и «Зенита». Венесуэльский футболист прокомментировал свой трансфер.

«Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА - честь для меня!» - написал Рондон в Twitter на русском языке.

В своё время в чемпионате России Саломон Рондон провёл семьдесят три матча. В них нападающий записал на свой счёт тридцать три забитых гола и восемь результативных передач на партнёров.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт двадцать первого февраля в Кубке России против «СКА-Хабаровска».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Саломон Рондон
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