​В «Стабеке» рассказали о том, как проходили переговоры с ЦСКА по Бохинену

В понедельник ЦСКА объявил о переходе в свои ряды норвежского полузащитника Эмиля Бохинена, ранее выступавшего за «Стабек». Генеральный директор норвежского клуба Джон Тунольд поговорил с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым о том, как проходили переговоры.

«Могу сказать о ЦСКА только хорошее. Переговоры прошли в уважительном ключе, никаких проблем не возникало, со стороны российского клуба всё было очень профессионально.

Возможно, клуб следил за Эмилем раньше, но на нас ЦСКА вышел в начале января, тогда и начались переговоры. Что касается интереса от других клубов, то, к сожалению, я не могу это комментировать, но думаю, что Эмиль привлёк внимание многих команд своей игрой», - высказался Тунольд.