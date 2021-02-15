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​В «Стабеке» рассказали о том, как проходили переговоры с ЦСКА по Бохинену

15 Февраля 2021, 15:14,

В понедельник ЦСКА объявил о переходе в свои ряды норвежского полузащитника Эмиля Бохинена, ранее выступавшего за «Стабек». Генеральный директор норвежского клуба Джон Тунольд поговорил с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым о том, как проходили переговоры.

«Могу сказать о ЦСКА только хорошее. Переговоры прошли в уважительном ключе, никаких проблем не возникало, со стороны российского клуба всё было очень профессионально.

Возможно, клуб следил за Эмилем раньше, но на нас ЦСКА вышел в начале января, тогда и начались переговоры. Что касается интереса от других клубов, то, к сожалению, я не могу это комментировать, но думаю, что Эмиль привлёк внимание многих команд своей игрой», - высказался Тунольд.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен, Стабек, Джон Тунольд
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