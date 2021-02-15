​Ситуацию «Тамбова» клубы РПЛ обсудят во вторник

Премьер-лига России объявила о проведении во вторник общего собрания с участием представителей клубов. Собрание пройдёт в режиме онлайн и стартует в полдень.

В повестку дня включено сразу несколько вопросов. Один из них – ситуация «Тамбова», рискующего не доиграть нынешний сезон из-за серьёзных финансовых трудностей, приведших к массовому уходу игроков и запрету на регистрацию новичков.

Также на собрании будут рассмотрены изменения в регламент сезона и санитарный регламент, система финансовой мотивации арбитров и структура календаря следующего сезона.

Напомним, чемпионат России возобновится двадцать шестого февраля.