Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Ситуацию «Тамбова» клубы РПЛ обсудят во вторник

15 Февраля 2021, 14:14,

Премьер-лига России объявила о проведении во вторник общего собрания с участием представителей клубов. Собрание пройдёт в режиме онлайн и стартует в полдень.

В повестку дня включено сразу несколько вопросов. Один из них – ситуация «Тамбова», рискующего не доиграть нынешний сезон из-за серьёзных финансовых трудностей, приведших к массовому уходу игроков и запрету на регистрацию новичков.

Также на собрании будут рассмотрены изменения в регламент сезона и санитарный регламент, система финансовой мотивации арбитров и структура календаря следующего сезона.

Напомним, чемпионат России возобновится двадцать шестого февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, РПЛ
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