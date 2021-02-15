«Локомотив» определился с судьбой Эдера

Руководство столичного «Локомотива» определилось с дальнейшей судьбой португальского нападающего Эдера, об этом информирует Sport24.

Согласно сведениям источника, «железнодорожники» не станут продлевать сотрудничество с 33-летним футболистом. Таким образом, форвард покинет «Локомотив» по завершении сезона-2020/2021.

В составе московской команды Эдер играет с 2018-го года. Он принял участие в 113 поединках, отметившись 13 забитыми мячами.

«Железнодорожники» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице после 19 проведенных туров. Команда возобновит сезон РПЛ домашним матчем против ЦСКА 27-го февраля.