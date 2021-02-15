«Зенит» сообщил о сроках восстановления Малкома

Пресс-служба петербургского «Зенита» поведала о сроках восстановления бразильца Малкома. Игрок повредил связки коленного сустава.

Согласно предварительному прогнозу медицинского штаба «сине-бело-голубых», полузащитник проведет в лазарете четыре недели. Таким образом, Малком не поможет своей команде в ближайших поединках Кубка страны и Премьер-лиги.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний хавбек сыграл 15 матчей, записав на свой счет гол и результативную передачу.

Петербургский клуб лидирует в РПЛ по итогам 19-ти туров, опережая идущий вторым ЦСКА на четыре балла.