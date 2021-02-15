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Бохинен - о трансфере в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»

15 Февраля 2021, 12:38,

Норвежский хавбек Эмиль Бохинен, подписавший долгосрочное соглашение с московским ЦСКА, прокомментировал свой трансфер.

«Сделка оформлена официально. Мечта стала реальностью. Вперед, «армейцы», - гласит сообщение 21-летнего полузащитника в «Инстаграме».

Бохинен перешел в ЦСКА из норвежского клуба «Стабек», воспитанником которого он является. В составе этого коллектива Эмиль сыграл 92 встречи, записав себе в актив 11 голов и девять ассистов.

В настоящий момент «армейцы» находятся на тренировочном сборе в Испании. Норвежский полузащитник уже присоединился к российской команде.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен
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