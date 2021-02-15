Вендел: «В РПЛ конкуренция выше, чем в Португалии»

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15 Февраля 2021, 11:45,
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Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел провел параллель между российской Премьер-лигой и португальской Примейрой.
«В РПЛ более силовой футбол. Конкуренция здесь выше, чем в чемпионате Португалии. Здесь нужно хвататься за каждый балл. Я уже начал привыкать к этому», - передает слова футболиста Lance.
23-летний Вендел перебрался в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре прошлого года. С того момента бразилец принял участие в 13 поединках, записав на свой счет голевую передачу.
По итогам 19 туров «сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Вендел