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Вендел: «В РПЛ конкуренция выше, чем в Португалии»

15 Февраля 2021, 11:45,

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел провел параллель между российской Премьер-лигой и португальской Примейрой.

«В РПЛ более силовой футбол. Конкуренция здесь выше, чем в чемпионате Португалии. Здесь нужно хвататься за каждый балл. Я уже начал привыкать к этому», - передает слова футболиста Lance.

23-летний Вендел перебрался в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре прошлого года. С того момента бразилец принял участие в 13 поединках, записав на свой счет голевую передачу.

По итогам 19 туров «сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Вендел
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