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Бывший селекционер «Локомотива»: «По Райковичу меня никто не спрашивал, Жалолиддинову я дал отрицательную характеристику»

15 Февраля 2021, 00:53,

Бывший селекционер «Локомотива» Александр Сорочинский высказался о трансферах «железнодорожников» в летнее трансферное окно.

«По Райковичу меня никто не спрашивал. По Жасуру Жалолиддинову я дал отрицательную характеристику. По Лысцову сказал, что скорее да, чем нет, но порекомендовал», - сказал Сорочинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» уже расторг контракт с Жалолиддиновым, который так и не сыграл ни одного матча за клуб. Райкович же в свою очередь провалил первую часть сезона, соглашение было расторгнуто и с ним.

Лысцов сыграл лишь четыре матча за «железнодорожников» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Виталий Лысцов, Жасур Жалолиддинов, Слобадан Райкович, Александр Сорочинский
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