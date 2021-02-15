Бывший селекционер «Локомотива»: «По Райковичу меня никто не спрашивал, Жалолиддинову я дал отрицательную характеристику»

Бывший селекционер «Локомотива» Александр Сорочинский высказался о трансферах «железнодорожников» в летнее трансферное окно.

«По Райковичу меня никто не спрашивал. По Жасуру Жалолиддинову я дал отрицательную характеристику. По Лысцову сказал, что скорее да, чем нет, но порекомендовал», - сказал Сорочинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» уже расторг контракт с Жалолиддиновым, который так и не сыграл ни одного матча за клуб. Райкович же в свою очередь провалил первую часть сезона, соглашение было расторгнуто и с ним.

Лысцов сыграл лишь четыре матча за «железнодорожников» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.