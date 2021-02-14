Вендел: «Хочу вписать свое имя в историю «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался об интересе со стороны бразильских клубов.

«Я получил несколько предложений из Бразилии, но понял, что сейчас не самое лучшее время для перехода. Конечно, я хочу вернуться домой, но сейчас все мои мысли сосредоточены на игре за «Зенит», хочу вписать свое имя в историю клуба», - приводит слова Вендела Lance.

23-летний бразилец перешёл в «Зенит» в октябре из «Спортинга». За это время он сыграл тринадцать матчей за клуб из Санкт-Петербурга и отметился одной голевой передачей. Действующее соглашение Вендела с питерским «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2025 года.