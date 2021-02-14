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Гол Пабло помог «Локомотиву» победить «Ростов»

14 Февраля 2021, 20:18,

«Локомотив» встречался с «Ростовом» на сборах в Турции.

«Железнодорожники» здорово начали матч, уже на 14-й минуте дебютный гол за московский клуб забил бразилец Пабло, а на 23-й Иосифов закончил быструю атаку «Локомотива». «Ростов» сократил отставание, мяч на свой счёт записал Глебов. Больше голов забито не было, «железнодорожники» победили со счётом 2:1.

«Ростов»: Песьяков (в), Козлов, Алеесами (Поярков, 73), Павловец (Рукас, 73), Хаджикадунич, Норманн (Гигович, 73), Еременко (Махатадзе, 63), Сухомлинов (Глебов, 46), Байрамян (Полоз, 73), Тугарев (Алмквист, 73), Обухов (Турищев, 63).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Крыховяк (Сильянов, 46), Игнатьев (Титков, 70), Иосифов (Агеев, 84), Жемалетдинов, Камано.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Ростов
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