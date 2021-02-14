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​«Локомотив» проиграл одноклубникам из Тбилиси со счётом 0:4

14 Февраля 2021, 16:51,

В воскресенье «Локомотив» проводит заключительные матчи на сборе в испанской Марбелье. В первой контрольной игре дня команда Марко Николича проиграла «Локомотиву» из Тбилиси, причём крупно – 0:4. Один гол московские «железнодорожники» пропустили в первом тайме, а ещё три – во втором.

В 17:30 по московскому времени «Локомотив» из Москвы начнёт контрольный поединок против «Ростова».

Ближайшую официальную игру «Локомотив» проведёт в следующее воскресенье, двадцать первого февраля. В рамках 1/8 финала национального кубка команда Марко Николича примет проблемный «Тамбов».

Протокол игры  
Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси
 

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Локомотив Тбилиси
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