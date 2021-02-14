​«Сочи» обыграл «Динамо» в закрытом матче

«Сочи» завершает сборы в Турции двумя воскресными контрольными матчами. В первом команда Владимира Федотова обыграла московское «Динамо» со счётом 4:2. Игра проходила в закрытом режиме, поэтому нет информации ни о составах, ни об авторах забитых мячей.

В пять часов вечера по московскому времени «Сочи» сыграет против «Вентспилса» из Латвии.

Ближайший официальный матч «Сочи» проведёт двадцать первого февраля против «Краснодара». «Динамо» днём ранее сыграет против «Спартака». Обе игры пройдут в рамках 1/8 финала национального кубка.