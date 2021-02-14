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​Слуцкий получил разрешение на строительство стадиона

14 Февраля 2021, 14:42,

Леонид Слуцкий через свою страничку в Instagram сообщил радостную новость. Было получено разрешение на строительство стадиона в Волгограде для футбольной школы Слуцкого. Арена, как известно, будет называться «Бомбонера».

Проект строительства стадиона под названием «СЛУга футбола» Слуцкий запустил в октябре. Стоит сказать, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является партнёром проекта.

Кстати, за строительством арены Слуцкого в Волгограде можно наблюдать в прямом эфире посредством установленной на строительной площадке веб-камеры.

Напомним, что Леонид Слуцкий является главным тренером казанского «Рубина».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Бомбонера
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