Масалитин: «Рондон – это кот в мешке после китайской лиги»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возможный приход в армейский клуб венесуэльского экс-форварда «Рубина» и «Зенита» Саломона Рондона, выступающего за китайский «Далянь Ифан».

- Я смотрю, вроде как все собираются в ЦСКА, проходят медосмотр, но почему-то не срастается. Если верить всем слухам, то можно было бы подумать, что команда уже обновилась за зиму наполовину.

То, что Рондон показывал определенный класс в «Рубине» и «Зените», это понятно. Да, он адаптирован к российскому чемпионату, но он приходит из китайской лиги неизвестно в какой форме и в каких кондициях. Раз Рондона берут, значит, на него рассчитывают, но на Гайча тоже рассчитывали. Сейчас Рондон – это кот в мешке. Заиграет он в ЦСКА или нет – это пальцем в небо или гадание на кофейной гуще.

Рондон уже немолодой, года идут, возраст берёт своё. С другой стороны, у него есть опыт. Вряд ли его будут ставить вдвоём с Чаловым, потому что ЦСКА играет в одного нападающего. Значит, на лавочку посадят Сигурдссона, посадят Чалова. И смысл этого вообще? Тогда надо было Сигурдссона отправлять в аренду.

У ЦСКА раньше была просто сумасшедшая селекция: покупали молодых и перспективных, они выстреливали, и их продавали. Выиграли Кубок УЕФА. Казалось, эта сказка всегда будет продолжаться, но потом пошли какие-то проколы с трансферами – раз, два, три, четыре, с каждым разом почему-то всё хуже и хуже. Только Влашич из последних приобретений сразу начал играть и приносить реальную пользу, ну и Дивеев, а с остальными промахнулись. Хотя того же Эджуке надо пробовать вписать в систему. Индивидуально-то он футболист сильный, но слишком заигрывается, и от этого страдают командные действия.