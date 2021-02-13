Карпин: «Миллион вещей интереснее, чем следить, что там происходит в «Спартаке»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал героем нового выпуска программы «Инсайдеры», которая регулярно выходит на канале «Матч Премьер». В ходе общения с Нобелем Арустамяном Карпин ответил на вопрос, следит ли он за «Спартаком» в настоящий момент. В своё время Карпин играл и работал в московском клубе.

«Нет, вообще не слежу за «Спартаком». Мне не интересно. Вообще ничего о «Спартаке» не интересно. Миллион вещей интереснее, чем следить, что там происходит в «Спартаке». Для чего мне забивать этим голову?» - сказал Карпин.

После девятнадцати туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице, а «Ростов» - пятое. Между командами три очка.