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Карпин: «Миллион вещей интереснее, чем следить, что там происходит в «Спартаке»

13 Февраля 2021, 21:57,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал героем нового выпуска программы «Инсайдеры», которая регулярно выходит на канале «Матч Премьер». В ходе общения с Нобелем Арустамяном Карпин ответил на вопрос, следит ли он за «Спартаком» в настоящий момент. В своё время Карпин играл и работал в московском клубе.

«Нет, вообще не слежу за «Спартаком». Мне не интересно. Вообще ничего о «Спартаке» не интересно. Миллион вещей интереснее, чем следить, что там происходит в «Спартаке». Для чего мне забивать этим голову?» - сказал Карпин.

После девятнадцати туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице, а «Ростов» - пятое. Между командами три очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Ростов, Валерий Карпин
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Комментарии (1)
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0
andi
13 Февраля 2021, 22:02

Молоток Валера свой клуб дороже.

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