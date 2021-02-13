​Карпина не волнуют трофеи

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер» поговорил о трофеях.

«Меня абсолютно не смущает отсутствие выигранных трофеев в качестве тренера. Я когда играл в Испании, мои команды не выиграли ни одного трофея. А кто-то сидел на лавке в «Реале» и выиграл пятнадцать трофеев.

Для кого важны трофеи? Для меня они не важны. Конечно, хотелось бы выиграть. Выиграл – хорошо, не выиграл...

Другой статус? Футболистам вообще по барабану, что там выигрывал тренер. Тренер должен доказывать своим видением и авторитетом, а не тем, что он там что-то год назад или когда-то выиграл», - рассказал Карпин.