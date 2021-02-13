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​Карпин: «Смолов вышел на замену в «Сельте», мы говорим: «Красавец!». Понимаете, бред какой?»

13 Февраля 2021, 21:21,

Валерий Карпин в новом выпуске программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» высказался о выступлениях российских футболистов за рубежом и реакции на них общественности в России.

«Смолов уехал в «Сельту», мы говорим: «Вау!». Смолов три передачи отдал, мы говорим: «Вау!». Смолов вышел на замену, мы говорим: «Вау! Красавец!».

Понимаете, какой бред? Раньше играли 30-40-50 российских игроков, а сейчас Миранчук в запасе «Аталанты», вышел на замену и забил гол. Мы кричим: «Вау!». Сейчас люди отмечают семь точных передач Кокорина...» - высказался Карпин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Александр Кокорин, Валерий Карпин, Фёдор Смолов
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