​Карпин: «Смолов вышел на замену в «Сельте», мы говорим: «Красавец!». Понимаете, бред какой?»

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13 Февраля 2021, 21:21,
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Валерий Карпин в новом выпуске программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» высказался о выступлениях российских футболистов за рубежом и реакции на них общественности в России.
«Смолов уехал в «Сельту», мы говорим: «Вау!». Смолов три передачи отдал, мы говорим: «Вау!». Смолов вышел на замену, мы говорим: «Вау! Красавец!».
Понимаете, какой бред? Раньше играли 30-40-50 российских игроков, а сейчас Миранчук в запасе «Аталанты», вышел на замену и забил гол. Мы кричим: «Вау!». Сейчас люди отмечают семь точных передач Кокорина...» - высказался Карпин.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов, Александр Кокорин, Валерий Карпин, Фёдор Смолов