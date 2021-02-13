​Карпин высказался о возможности возглавить сборную России

Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» высказался по поводу возможной работы в сборной России. Наставник «Ростова» оценил мнение о том, что он является идеальным кандидатом на эту должность в будущем.

«У сборной России уже есть идеальный тренер – Станислав Саламович [Черчесов]. Не знаю, хотел бы я поработать со сборной. Мне понятна работа тренера в клубе, а вот работа тренера в сборной мне непонятна. Это другое», - высказался Карпин.

Отметим, что Станислав Черчесов работает с главной командой страны с 2016-го года. На домашнем чемпионате мира под руководством Черчесова сборная России добралась до четвертьфинала.