Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Карпин назвал высокие зарплаты игроков РПЛ «бредом»

13 Февраля 2021, 19:45,

Валерий Карпин стал гостем программы «Инсайдеры», которая выходит на «Матч Премьер». Главный тренер «Ростова» поговорил о зарплатах российских футболистов.

«Наши игроки не выступают за границей, потому что они не могут там выиграть конкуренцию. И там им платят меньше. Представляете, что мы творим – наши игроки там не нужны за меньшие деньги. А мы платим им большие зарплаты. Представляете, какой бред мы творим?» - высказался Карпин.

Отметим, что недавно в Серию А из России перебрался Александр Кокорин, усиливший «Фиорентину». Чуть раньше в Италию перекочевал Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту». А вот Александр Головин является игроком французского «Монако» уже два с половиной года. Что до Дениса Черышева, то он проводит в Испании всю карьеру, ведь ещё в детстве оказался в этой стране.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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