Как повлияет новый формат Лиги чемпионов на российские команды

Одной из самых обсуждаемых тем последнего времени стала грядущая реформа Лиги чемпионов. Ожидается, что уже вскоре турнир претерпит изменения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько это решение повлияет на российские команды.

УЕФА продолжает сдавать позиции топ-клубам, и очередная реформа Лиги чемпионов будет ещё одним шагом к Суперлиге. Во время прошлых изменений топ-чемпионаты получили по четыре гарантированные путёвки в групповой этап. Теперь же УЕФА собирается увеличить количество грандов футбола за счёт механизма привлечения в турнир суперклубов без привязки к их результатам в национальных чемпионатах. Кроме того, новая формула увеличит количество матчей между топ-командами, а также число встреч в принципе.

В России многие переживают, что такие изменения негативно повлияют на российские клубы. Однако на самом деле едва ли что-то всерьёз поменяется. Ведь уже по итогам текущего сезона в Лигу чемпионов гарантированно попадёт только одна отечественная команда, а вторая окажется лишь в квалификации. Учитывая то, что УЕФА не спешит отказываться от рейтинга чемпионатов, в ближайшем будущем вряд ли стоит ждать серьёзного изменения формулы отбора в Лигу чемпионов для не топ-клубов.

На самом деле России нет смысла переживать по поводу количества клубов в привязке к формуле турнира. Уровень нашей Премьер-лиги падает, итоги выступления отечественных команд в Лиге чемпионов в последние годы это наглядно подтверждают. В этой ситуации наличие даже одной команды в групповом этапе Лиги чемпионов выглядит уже хорошим результатом. Конечно, хочется верить, что второе место будет попадать в квалификацию, но, откровенно говоря, отборы нашим коллективам даются с трудом.

В любом случае количество российских команд в Лиге чемпионов зависит не от формулы турнира, а от уровня нашей Премьер-лиги. Пока не видно перспектив, что наши клубы будут становиться сильнее. В этой ситуации, наоборот, надо приготовиться к дальнейшему падению в таблице коэффициентов УЕФА, а это повлечет за собой и уменьшение наших представителей. Если же наш футбол начнёт развиваться, команды будут становиться сильнее, то и представительство будет увеличиваться.

Почему-то многие видят Суперлигу как закрытое сообщество топ-клубов, в которое не берут со стороны. Есть мнение, что российским командам в неё путь заказан. Однако это точно не так. Суперлига – это, прежде всего, коммерческий проект, который направлен на получение прибыли. Если в этом будет реальная выгода, то топ-клубы готовы будут играть хоть в Гренландии, не говоря уж о России. Так что нашим клубам надо учиться именно этому – зарабатыванию денег. Это объективно сложно в текущей экономической ситуации в России, но всё же не невозможно.

Суперклубы и дальше будут продавливать УЕФА со своими требованиями. Они получили новое послабление, организация сдала ещё немного позиций. Глобально же исход понятен – Суперлига в том или ином виде будет создана. Российским клубам не нужно ждать, что их позовут в турнир просто за какие-то заслуги. Не будут иметь значения ни трофеи, ни история. Это чисто бизнес и всё. Когда в России все клубы поймут, что для достижения такой цели надо работать сообща, то и шанс на развитие лиги и усиление команд появится. Пока же нам лишь остаётся причитать, что УЕФА опять нас обделяет, а потом рубиться за эту одну путёвку всеми способами. Правда, так скоро можно и её лишиться.

Андрей Центров