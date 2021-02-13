Костылев: «Рондон не станет в ЦСКА открытием»

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу аренды «армейцами» нападающего Саломона Рондона.

- В ближайшее время ЦСКА должен арендовать нападающего Рондона до конца сезона. «Армейцам» нужен такой форвард?

- Хороший игрок всегда нужен, но я что-то сомневаюсь в этой сделке. Бывает так, что средняя линия у команды качественная, которая хорошо снабжает нападающего мячами, и выводит на позицию, тогда да. Но неправильно ждать, что форвард сам все будет делать: захватывать пространство, создавать моменты, отдавать голевые пасы. Таких футболистов по пальцам можно сосчитать. Не думаю, что этот игрок способен решать сверхзадачи, которые стоят перед ЦСКА. Он не станет большим открытием.

- Какое у вас сложилось впечатление о нем, по его игре в «Рубине» и «Зените»?

- Он мне вообще ничем не запомнился. Ну, играл и играл. Поэтому еще надо будет смотреть, как он себя проявит в ЦСКА.

- Рондон - атлетичный футболист, лучшего всего себя проявляющий в борьбе за мяч и в игре в штрафной. Это как раз то, что нужно ЦСКА впереди?

- Тут дело вкуса. Есть футболисты здоровые, они ставят корпус, и их не столкнешь, могут проткнуть мяч, снабжать передачами партнеров. Такие ребята хороши при игре, когда соперник выставляет автобус в обороне. Они создают остроту. А если нужно будет убежать, то тут такой тип форварда ничем не поможет, он ведь не скоростной. Разве что Рондон хорош на стандартах. Можно посмотреть, как у него пойдет. Если будет выигрывать единоборства, захватывать территорию, тогда глядишь, и пригодится. Но я думаю, что это не стиль современного футболиста.

- Его арендовали на полгода. Наверное, тут нет особых рисков? Не подойдет – уедет.

- Это да. Но все равно, есть селекционная служба, которая собирает материал по игрокам. Нужно еще чтобы он влился в коллектив. Важен менталитет, а то футболист может и потеряться.

- Но Рондон играл уже в чемпионате России.

- Проблемы с адаптацией все равно могут быть. Надо смотреть какой он в быту: общительный или замкнутый. А то ведь бывает и так, что человек не может показать даже то, что умеет. Тут не все так просто.

- Если смотреть на статистику, Рондон немало забивал в своих предыдущих клубах. Например, в «Зените» в 2014-2015 годах забил 20 мячей, в «Ньюкасл Юнайтед» за сезон 11 мячей, а в последнем клубе из Китая («Далянь Ифан») за сезон 14 мячей. Он и в ЦСКА будет результативен, как считаете?

- Не нужно смотреть, сколько он забивал в Китае. Там вообще все по-другому. Сейчас туда едет много футболистов, потому что платят хорошо.

- Как оцениваете переход в ЦСКА полузащитника Бохинена?

- Он молодой и наверняка стоил недорого. Есть шансы, что подрастет и заиграет. Тогда можно будет подороже его продать. А может и лидером сможет стать со временем. Но я его не видел в деле, поэтому не могу сказать о его игровых качествах.

- ЦСКА на следующей неделе проведет матч на Кубок России со «СКА-Хабаровском». Сенсаций тут не будет?

- Не должно быть больших проблем. Я давно не видел «СКА-Хабаровск», но он всегда отличался боевитостью и самоотдачей. Там всегда играли в силовой футбол, бились. Думаю, что «армейцам» надо выпускать основу на этот матч, тем более, что чемпионат близко. Надо наигрывать состав в официальных матчах. А то можно напороться и возобновить сезон поражением. А это будет не здорово.

Елена Григорьевская