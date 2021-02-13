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Акинфеев опередил Месси в рейтинге самым преданных футболистов мира

13 Февраля 2021, 12:59,

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан самым преданным футболистом в мире. Об этом рапортует Sport Bible. В составе «армейского» клуба 34-летний вратарь играет уже 17 лет и восемь месяцев.

Второе место занял аргентинский нападающий Лионель Месси, представляющий каталонскую «Барселону». Форвард провел в футболке «сине-гранатовых» 16 лет и восемь месяцев. Тройку самых преданных игроков замыкает хавбек лондонского «Вест Хэма» Марк Ноубл.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне чемпионата России голкипер сыграл 19 поединков, в которых пропустил 17 мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Игорь Акинфеев, Марк Ноубл
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