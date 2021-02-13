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Тугарев объяснил, почему перешёл в «Ростов»

13 Февраля 2021, 12:23,

Полузащитник Роман Тугарев прокомментировал свой переход из московского «Локомотива» в «Ростов».

«Решающим фактором перехода стало доверие руководства, Карпина и всего тренерского штаба. Плюс - атмосфера в команде. Я начал играть, начал прогрессировать», - приводит слова 22-летнего футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что Тугарев подписал с «Ростовом» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на пять лет. До этого хавбек выступал за команду Валерия Карпина на правах аренды.

В текущем сезоне чемпионата России Роман провел восемь матчей, записав на свой счет один гол.

После 19 туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 32 балла и находится на пятом месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Роман Тугарев
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