Тугарев объяснил, почему перешёл в «Ростов»

Полузащитник Роман Тугарев прокомментировал свой переход из московского «Локомотива» в «Ростов».

«Решающим фактором перехода стало доверие руководства, Карпина и всего тренерского штаба. Плюс - атмосфера в команде. Я начал играть, начал прогрессировать», - приводит слова 22-летнего футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что Тугарев подписал с «Ростовом» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на пять лет. До этого хавбек выступал за команду Валерия Карпина на правах аренды.

В текущем сезоне чемпионата России Роман провел восемь матчей, записав на свой счет один гол.

После 19 туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 32 балла и находится на пятом месте в турнирной таблице.