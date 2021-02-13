Представлен рейтинг лучших молодых футболистов мира по версии издания L'Equipe. В этот список включены игроки в возрасте до 20 лет.

Первую строчку занимает нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который сейчас находится в лазарете из-за травмы колена. Вторым стал опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, а топ-3 замкнул хавбек амстердамского «Аякса» Райан Гравенбарх.

Стоит отметить, что в этот рейтинг был включен один представитель российской Премьер-лиги. Им стал грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. 20-летний игрок расположился на 34-й строчке.