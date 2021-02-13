Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Рондон будет играть за ЦСКА на правах аренды

13 Февраля 2021, 09:16,

Венесуэльский нападающий Саломон Рондон близок к возвращению в российскую Премьер-лигу. В скором времени 31-летний футболист должен заключить трудовое соглашение с московским ЦСКА, об этом сообщил журналист Карлос Суарес.

Согласно данным инсайдера, «армейцы» арендуют опытного игрока у «Далянь Ифан» до завершения нынешнего сезона.

Напомним, что Саломон поиграл в чемпионате России за казанский «Рубин» (2012-2014) и петербургский «Зенит» (2014-2015). За три сезона форвард провел в рамках РПЛ 73 поединка, отметившись 33 забитыми мячами и восемью результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Саломон Рондон
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