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Леонченко рассказал о сильных качествах Сёмина

13 Февраля 2021, 00:57,

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о сильных качествах бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

«Сёмин - хороший психолог в отношении игроков. Знает, как с кем общаться. А еще одно его мощнейшее качество — Юрий Палыч любит в игроках сложные характеры», - цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сёмин покинул «Локомотив» в июне, на смену ему пришёл Марко Николич, который продолжает тренировать «железнодорожников». Под руководством Сёмина московский клуб за последние два года выиграл несколько трофеев, чего не было уже продолжительное время.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Юрий Сёмин, Владимир Леонченко
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