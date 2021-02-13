Леонченко рассказал о сильных качествах Сёмина

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о сильных качествах бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

«Сёмин - хороший психолог в отношении игроков. Знает, как с кем общаться. А еще одно его мощнейшее качество — Юрий Палыч любит в игроках сложные характеры», - цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сёмин покинул «Локомотив» в июне, на смену ему пришёл Марко Николич, который продолжает тренировать «железнодорожников». Под руководством Сёмина московский клуб за последние два года выиграл несколько трофеев, чего не было уже продолжительное время.