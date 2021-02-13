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Семак – о переходе Васютина в «Юргорден»: «Мы прекрасно понимаем его желание играть»

13 Февраля 2021, 00:47,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход голкипера Александра Васютина в «Юргорден» на правах годичной аренды.

«С точки зрения отношения к делу Васютин — настоящий профессионал, мы прекрасно понимаем его желание играть. Естественно, клуб пошел ему навстречу», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

25-летний голкипер является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне он не принимал участие в матчах основной команды. В общей сложности Васютин сыграл лишь три игры за клуб из Санкт-Петербурга, в которых пропустил два мяча.

Отметим, что в арендном соглашении предусмотрено право выкупа футболиста.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сергей Семак, Юргорден
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