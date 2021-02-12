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Агент – о переходе Тугарева в «Ростов»: «Спасибо «Локомотиву», что верили в Рому»

12 Февраля 2021, 22:55,

Агент нападающего Романа Тугарева Александр Маньяков прокомментировал переход своего клиента из «Локомотива» в «Ростов».

«Спасибо «Локо», что верили в Рому до определенного этапа, сделали предложение и дали контракт. Но бывает, что воспитанник может уйти. Ничего страшного в этом не вижу», - написал Маньяков в своём телеграм-канале.

22-летний россиянин с октября выступал за «Ростов» на правах аренды, за это время Тугарев сыграл восемь матчей в российской Премьер-лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Роман заключился с «Ростовом» контракт, рассчитанный до 31 декабря 2025 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ростов, Александр Маньяков, Роман Тугарев
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