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Хендрикс рассказал, что из-за перехода в «Спартак» поженился раньше времени

12 Февраля 2021, 22:44,

Полузащитник Йоррит Хендрикс рассказал, что из-за перехода в «Спартак» поженился раньше, чем планировал.

«Свадьба нашей мечты запланирована на лето 2021 года, но из-за ситуации с коронавирусом и внезапного переезда в другую страну, мы уже поженились. Это было необходимо и для того, чтобы без проблем продолжить семейную жизнь в Москве.

9.02.2021 – прекрасный день, но нам не хватало многих близких людей. Надеюсь, что мы сможем вновь отпраздновать это событие летом 2021 года», - написал Хендрикс в «Инстаграме».

26-летний голландец перешёл в «Спартак» из ПСВ в зимнее трансферное окно, заключив с «красно-белыми» контракт до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
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