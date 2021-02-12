Мусаев дисквалифицирован на один матч еврокубков условно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил наказание по итогам матча группового этапа с «Челси» (1:1).

Как сообщает пресс-служба УЕФА, российский специалист дисквалифицирован на один матч еврокубков условно с испытательным сроком в один год. Помимо этого, «Краснодар» был оштрафован на 15 тысяч евро за несвоевременное начало игры.

Напомним, что «Краснодар» занял третье место в групповом этапе Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы, где встретится с загребским «Динамо». Первый матч запланирован на 18 февраля, он пройдёт в России, а ответная встреча состоится 25 февраля в Загребе.