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Мусаев дисквалифицирован на один матч еврокубков условно

12 Февраля 2021, 22:22,

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил наказание по итогам матча группового этапа с «Челси» (1:1).

Как сообщает пресс-служба УЕФА, российский специалист дисквалифицирован на один матч еврокубков условно с испытательным сроком в один год. Помимо этого, «Краснодар» был оштрафован на 15 тысяч евро за несвоевременное начало игры.

Напомним, что «Краснодар» занял третье место в групповом этапе Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы, где встретится с загребским «Динамо». Первый матч запланирован на 18 февраля, он пройдёт в России, а ответная встреча состоится 25 февраля в Загребе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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