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​Дриусси обратился к фанатам «Ривер Плейта»

12 Февраля 2021, 19:46,

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал сообщение в «сториз» на своей страничке в Instagram. Очевидно, футболист обратился к фанатам «Ривер Плейт», учитывая изображение курицы. Это прозвище поклонников аргентинского клуба.

«Всё происходит по какой-то причине, мы ещё увидимся», - написал Дриусси.

Ранее появилась информация о том, что Себастьян Дриусси хочет вернуться в родной «Ривер Плейт», но «Зенит» не планирует расставаться с форвардом до конца нынешнего сезона.

Себастьян Дриусси перебрался из «Ривер Плейта» в «Зенит» летом 2017 года. В 132 играх за питерский клуб аргентинец забил двадцать четыре гола и отдал двадцать результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси
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