Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Стало известно, сколько пропустит Малком

12 Февраля 2021, 18:54,

Атакующий хавбек «Зенита» Малком получил повреждение колена в недавнем поединке против сборной Иордании на зимнем сборе в ОАЭ. Как сообщает «Спорт-Экспресс», бразилец пропустит около трёх недель.

В нынешнем сезоне Малком провёл в составе «Зенита» девятнадцать матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. Бразильский футболист записал на свой счёт один забитый гол и два результативных паса на партнёров.

Ближайшую официальную игру «Зенит» проведёт в Кубке России двадцатого февраля. В этот день команда Сергея Семака сразится против тульского «Арсенала». Что касается Премьер-лиги, то первый матч в году «сине-бело-голубые» сыграют двадцать седьмого числа против «Ростова». Оба февральских поединка питерцы проведут на своём поле.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Малком
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