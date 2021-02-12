​Стало известно, сколько пропустит Малком

Атакующий хавбек «Зенита» Малком получил повреждение колена в недавнем поединке против сборной Иордании на зимнем сборе в ОАЭ. Как сообщает «Спорт-Экспресс», бразилец пропустит около трёх недель.

В нынешнем сезоне Малком провёл в составе «Зенита» девятнадцать матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. Бразильский футболист записал на свой счёт один забитый гол и два результативных паса на партнёров.

Ближайшую официальную игру «Зенит» проведёт в Кубке России двадцатого февраля. В этот день команда Сергея Семака сразится против тульского «Арсенала». Что касается Премьер-лиги, то первый матч в году «сине-бело-голубые» сыграют двадцать седьмого числа против «Ростова». Оба февральских поединка питерцы проведут на своём поле.