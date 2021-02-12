​Соболев тренируется по индивидуальной программе

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12 Февраля 2021, 17:35,
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На клубном сайте «Спартака» появился фоторепортаж с первой тренировки команды на базе в Тарасовке. После солнечных ОАЭ футболистам приходится работать в морозной России при температуре в минус четырнадцать градусов и снеге.
На одном из фото можно увидеть Александра Соболева, получившего травму в недавней контрольной игре против «Риги». Как сообщает пресс-служба «красно-белых», форвард работает по индивидуальной программе.
Первый официальный поединок в наступившем году «Спартак» проведёт двадцатого числа. Соперником команды Доменико Тедеско будет «Динамо». Столичное дерби пройдёт в рамках национального кубка.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Александр Соболев