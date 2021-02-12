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​Соболев тренируется по индивидуальной программе

12 Февраля 2021, 17:35,

На клубном сайте «Спартака» появился фоторепортаж с первой тренировки команды на базе в Тарасовке. После солнечных ОАЭ футболистам приходится работать в морозной России при температуре в минус четырнадцать градусов и снеге.

На одном из фото можно увидеть Александра Соболева, получившего травму в недавней контрольной игре против «Риги». Как сообщает пресс-служба «красно-белых», форвард работает по индивидуальной программе.

Первый официальный поединок в наступившем году «Спартак» проведёт двадцатого числа. Соперником команды Доменико Тедеско будет «Динамо». Столичное дерби пройдёт в рамках национального кубка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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