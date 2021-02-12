​Сафонов: «После заражения коронавирусом я летел в капсуле»

Голкипер Матвей Сафонов вспомнил, как в ноябре заразился коронавирусом в расположении сборной России.

«Обычным рейсом мне нельзя было лететь, потому что я мог кого-нибудь заразить. В итоге договорились о специальном рейсе. Если не ошибаюсь, это сделал клуб. Я провёл в Турции дня четыре, но затем быстро оформили спецрейс.

Меня закрыли в капсуле, и я в этой капсуле летел. Думал, что к ней приклеюсь. Очень неудобно было, можно было только на бок повернуться. И я так летел два часа. Там ещё какой-то самолёт маленький был, летел дольше, чем обычно. У меня ещё температура была небольшая, некомфортно было», - рассказал Сафонов в «Коммент.Шоу» на YouTube.

Отметим, что Сафонов пока не дебютировал в национальной команде, хотя вызывался в её ряды в октябре и ноябре.