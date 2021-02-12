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​«Спартак» тренируется в снег при морозе в -14 градусов

12 Февраля 2021, 16:39,

«Спартак» сменил солнечные ОАЭ на морозную Россию. Третий зимний сбор команда Доменико Тедеско проводит на клубной базе в Тарасовке.

Пресс-служба «красно-белых» в пятницу опубликовала короткое видео, снятое перед стартом тренировочного занятия. Футболисты команды работают в суровых условиях – в снег и при морозе в минус четырнадцать градусов.

 

Ближайший матч команда Доменико Тедеско проведёт в субботу, двадцатого февраля. «Спартак» ждёт дерби Москвы против «Динамо» в рамках 1/8 финала национального кубка.

Отметим, что в Премьер-лиге после девятнадцати туров «Спартак» располагается на третьей позиции в таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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Комментарии (1)
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Spirit
12 Февраля 2021, 16:58

а плане акклиматизации очень верный подход.
при том же еврокубков нет, да пердун на перелете и гостинице сэкономил)))

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