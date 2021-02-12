​«Спартак» тренируется в снег при морозе в -14 градусов

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12 Февраля 2021, 16:39,
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«Спартак» сменил солнечные ОАЭ на морозную Россию. Третий зимний сбор команда Доменико Тедеско проводит на клубной базе в Тарасовке.
Пресс-служба «красно-белых» в пятницу опубликовала короткое видео, снятое перед стартом тренировочного занятия. Футболисты команды работают в суровых условиях – в снег и при морозе в минус четырнадцать градусов.
Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в -14 #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/kI8g9N0WS2— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 12, 2021
Ближайший матч команда Доменико Тедеско проведёт в субботу, двадцатого февраля. «Спартак» ждёт дерби Москвы против «Динамо» в рамках 1/8 финала национального кубка.
Отметим, что в Премьер-лиге после девятнадцати туров «Спартак» располагается на третьей позиции в таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва
а плане акклиматизации очень верный подход.
при том же еврокубков нет, да пердун на перелете и гостинице сэкономил)))