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​Сафонов: «Пока что «Краснодар» не дотягивает до полуфиналистов Лиги чемпионов»

12 Февраля 2021, 15:31,

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался по поводу возможности своего перехода в европейский клуб.

«Зачем мне уходить в топ-клуб, если мы можем сделать топ-клуб из «Краснодара»? Можем сделать клуб, который постоянно будет бороться за чемпионство в РПЛ, который будет постоянно выходить в плей-офф, который будет чем-то вроде гранда. Наверное, мы пока не дотягиваем до клубов, которые играют в полуфинале Лиги чемпионов.

Зачем идти куда-то, если можно менять свой клуб? Я очень трепетно отношусь к игрокам, с которыми я рос. Именно мы должны менять «Краснодар», мы можем стать частью мирового футбола», - рассказал Сафонов в «Коммент.Шоу» на YouTube.    
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Матвей Сафонов
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