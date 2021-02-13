ЦСКА отдал форварда, «Зенит» - голкипера, «Сити» купит бразильца, а Мхитаряном интересуется «Ювентус»: Трансферы и слухи недели

Всего неделя осталась до возобновления российского футбольного сезона. В 20-х числах февраля пройдёт 1/8 финала Кубка России, дальше включится чемпионат. Топ-клубы РПЛ в спешном порядке завершают дела на трансферном рынке, иногда сверкая интересными сделками. В Европе окно хоть и закрылось, но тоже появляются громкие новости с прицелом на лето и завершающиеся контракты. «Евро-футбол.ру» собрал всё самое интересное за вторую неделю февраля в традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

Гиперактивность ЦСКА

Самое активное межкруговье проводит менеджмент московских «армейцев». Масштабная закупка летом ушла в молоко, теперь хвосты подчищают с меньшим размахом. И более тщательно. Не подошёл Данило Перейра, переход которого СМИ анонсировали не раз. Скорее всего, вместо бразильца ЦСКА приобретёт «нового Вернблума». Пока до этого звания Эмилю Бохинену ещё далеко, но 21-летний норвежец на родине считается большим талантом. «Стабек» отказал местным грандам в трансфере полузащитника, но 1,5 млн евро от ЦСКА убедили руководство клуба.

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Подписание легионера сопровождается избавлением от легионера. Лимит, батенька. Адольфо Гайча уже отправили в Италию, Кристиана Бистровича – в Турцию, наступила очередь Такумы Нисимуры, ведь активно прорабатывается трансфер Саломона Рондона. Японец сам попросил прервать аренду в Португалии и продать его клубу «Вегалта Сендай». Форвард захотел вернуться на родину, дабы реанимировать карьеру. На этой неделе активно шли разговоры и о выкупе Яки Бийола. Дескать полузащитник «Ганноверу» приглянулся и немецкий клуб собрался активировать опцию в договоре аренды. Но официального подтверждения хотя бы переговоров клубы пока не давали.

Тишина «Зенита»

И если вокруг ЦСКА просто россыпь фамилий в трансферных новостях: Бохинен, Рондон, Бистрович, Гайч, Нисимура, Бийол, то «Зенит» ведёт себя очень тихо. Громких трансферов (да и вообще каких-либо) ожидать не стоит, на это уже намекнуло руководство клуба. Работа ведётся с игроками «на выход». В Швецию уехал голкипер Александр Васютин, с правом последующего выкупа арендовал которого «Юргорден». Голкиперу, кстати, к скандинавскому футболу не привыкать. Васютин уже играл в Финляндии и Норвегии, а вот красивое возвращение в «Зенит» всё как-то не получается.

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Мечтает о возвращении и Себастьян Дриусси. Во всяком случае, такую информацию очень активно растиражировали в Аргентине. «Ривер Плейт» даже выходил на связь с форвардом и убеждал нападающего вернуться свободным агентом, предлагая любимую позицию центрфорварда и родину за окном. Каких-то комментариев от самого Дриусси не было, а вот «Зенит» отреагировал на подковёрную игру «Ривера», выказав недовольство обращением аргентинцев к футболисту в обход клуба.

Европейские чемпионаты

«Ювентус» следит за Мхитаряном

Таким заголовком пестрят итальянские СМИ практически всю неделю. Страна, просто переполненная инсайдерами, в один голос утверждает, что туринцы прорабатывают варианты, как же заполучить Генриха Мхитаряна, у которого летом 2021-го года истекает контракт с «Ромой». Интерес не на пустом месте. Армянский полузащитник в этом сезоне лучший по системе гол+пас в чемпионате Италии. За 20 матчей Генрих Мхитарян поучаствовал в 17 голах, девять забив самостоятельно и восемь раз ассистировав партнёрам.

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«Манчестер Сити» и молодой бразилец

В последнее время такие вводные не внушают оптимизма. Уж сколько приезжает этих молодых суперталантов, вспомним хотя бы Винисиуса или Родриго в «Реале». Все как на подбор: шустрые вингеры с дриблингом, красиво заявляют о себе в Бразилии, но адаптация к топовым лигам – штука сложная. 17-летний Кайки присоединится к «Манчестер Сити» только в 2022-м году, когда достигнет совершеннолетия, однако поводы нервничать уже есть. Практически никто из молодых, неокрепших бразильцев не закреплялся в АПЛ сходу. Надежда на тренерский талант Гвардиолы. В любом случае, «Сити» сильно не переплатил. За 10 млн евро выкупают бразильца, бонусами «Флуминенсе» может получить ещё семь.