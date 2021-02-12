«Тамбов» получит 300 млн рублей, чтобы доиграть сезон

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12 Февраля 2021, 13:52,
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Футбольный клуб «Тамбов», который находится на грани банкротства и снятия с чемпионата России, должен получить финансовую поддержку. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Согласно данным источника, РПЛ и РФС договорились о финансировании клуба. Называется сумма в размере 300 миллионов рублей. Этих денег должно хватить, чтобы команда доиграла сезон-2020/2021.
По итогам 19 туров чемпионата России тамбовская команда имеет в своем активе 13 набранных баллов. Клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тамбов